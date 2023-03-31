مكة المكرمة 09 رمضان 1444 هـ الموافق 31 مارس 2023 م واستقوم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة بالإدارة العامة للبث الرقمي باللغات؛ بوكالة اللغات والترجمة؛ بالترجمة الفورية لخطبة صلاة الجمعة لعشر لغات عالمية من منبر المسجد الحرام ، بالتزامن مع زيادة الأعداد في شهر رمضان المبارك.وتتمثل اللغات المترجمة في (الإنجليزية، الفرنسية، الروسية، الفارسية، التركية، الملاوية، الأوردو، الصينية، البنغالية، الهوسا) لضمان وصول رسالة الدين الحنيف؛ رسالة الوسطية والاعتدال للمسلمين كافة.وتعمل أجهزة الإرسال والاستقبال على مدار 24 ساعة من خلال الترددات الخاصة بكل لغة؛ عبر أثير إذاعة FM ومنصة منارة الحرمين لبث الدروس والخطب، وذلك وفق فريق فني من الكوادر السعودية المدربة في تشغيل وصيانة الأجهزة الخاصة بالبث الإذاعي؛ لإرسال واستقبال الخطب والدروس في موقع منارة الملك فهد بالمسجد الحرام.// انتهى //16:11ت م0065