الرياض 09 رمضان 1444 هـ الموافق 31 مارس 2023 م واسدشنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بالملحقية الدينية في سفارة المملكة العربية السعودية في العاصمة النيجيرية أبوجا، برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين، وبرنامج هدية خادم الحرمين الشريفين لتوزيع التمور, بحضور القائم بإعمال السفارة إبراهيم الغامدي، وقاضي المحكمة الاستئنافية الشرعية في نيجيريا إبراهيم رفاعي إمام وعدد من المسؤولين والشخصيات الإسلامية.وأكد الغامدي أن تنفيذ برنامج تفطير الصائمين وتوزيع التمور في نيجيريا سيشمل المحتاجين في عدد من المدن والقرى في نيجيريا , سائلاً الله أن يجزي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على دعمهم لإقامة مثل هذه البرامج الإنسانية .من جهته، أوضح الملحق الديني بسفارة المملكة في نيجيريا المكلف نامي الشمري، أن برنامج تفطير الصائمين في جمهورية نيجيريا يستهدف إلى أكثر من 50.000 مستفيد ويبلغ وزن التمور إلى (25) طناً، وقد تم توزيع ما يقارب 70.000 نسخة من المصحف الشريف وتراجمه للشعب النيجيري .الجدير بالذكر أن هذه البرامج تأتي إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، وتتويجًا للجهود والخدمات، التي تقدمها المملكة العربية السعودية في حماية الإسلام ونشر مبادئه وقيمه الحقيقية، ورعاية المسلمين وتتبع شؤونهم والتصدي لاحتياجاتهم.// انتهى //16:50ت م0066