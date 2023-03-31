أبها 09 رمضان 1444 هـ الموافق 31 مارس 2023 م واسحظيت المنتجات المحلية في أسواق المأكولات الرمضانية بمنطقة عسير بإقبال كبير من الصائمين للحصول على بعض مكونات السفرة الرمضانية الشهيرة وأبرزها لحم الحنيذ والسمبوسة والخبز المطهو محلياً والشوربة والإيدامات والعصائر الطازجة.وتميزت سيدات سعوديات بإعداد الخبز الطازج حسب الطلب مع وضع خيارات متنوعة للخبز المعد في التنور الشعبي من دقيق البر، وخبز الخمير الأحمر والشعير، التي تعد مصدر تنافس كبير بينهن.وتقول "أم خالد "من خميس مشيط أنها تجهز عجينتها منذ الليل حتى تتخمر وتبدأ بعد صلاة الظهر في فردها وتجهيزها في أوان مخصصة، ثم تحضرها للسوق بعد الظهر لتهيئ مكانها وتستقبل زبائنها، وتضيف إحدى البائعات في نفس المجال "أم البراء" أنهن يقدمن للصائمين عشرات الأقراص من الخبز الطازج المعد من الدقيق المحلي سواء أبيض أو أسمر بينما تجهز بعض من خبز الخمير المعد يدويا حسب الطلب، و تؤكد أن الإقبال يزداد في الساعات الأخيرة من النهار، موضحاً أن الأسعار لبيعهن موحد بقيمة عشرة ريالات لكل خبزة.ورغم توزع الباعة من السعوديين و السعوديات على الطرقات إلا أن السوق الرمضاني مازال يجذب الزوار، وذلك لقضاء الأوقات في التسوق ،ففي زاوية من السوق تتمركز فتاتان مع صديقاتهن لعرض بعض المأكولات الشعبية وأطباق الحلويات الشهيرة كالكنافة و البسبوسة والحلويات المنزلية.و لايغيب عن السوق الرمضاني وجبة الحنيذ حيث يقوم أشهر مُعِديها بعرض يومي للمتسوقين فأبناء الأحمري وأبناء موسى عسيري و متعب محمد علي يتواجدون بشكل يومي موضحين أن رغبات الصائمين في وجبة لحم الحنيذ تكون كبيرة خاصة مع خبز الخمير و قليل من العسل، أما الكبدة فتقدم في طلبات خاصة تتراوح أسعارها بين 10 إلى 15 ريالاً حسب الحجم و الإضافات من مصادر متنوعة.وتشتهر الأسواق الرمضانية في عسير بالمشروب الأشهر " السوبيا" المصنوع من منقوع الزبيب والشعير، وكذلك "الحلبة " متنوعة النكهات بالزيتون والزنجبيل والفلفل الحار، التي تقدم مع حبات من خبز " اللحوح " المُعد من الدقيق الأبيض والبصل المهروس.وتتنوع المعروضات في الأسواق الرمضانية في منطقة عسير فمن العارضين من يقدّم الفواكه المحلية والمشروبات الطازجة والعطريات والخضروات وغيرها مما يحتاجه الصائم على سفرته الرمضانية.// انتهى //17:13ت م0069