بروكسل 9 رمضان 1444ه الموافق 31مارس 2023م واسقرر المجلس الأوروبي في بروكسل تعديل العديد من قوانين الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالتدابير التقييدية الأوروبية بالنظر إلى قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم ( 2664 )الذي ينص على استثناءات لأغراض إنسانية لتدابير تجميد الأصول في أنظمة عقوبات الأمم المتحدة.وقال المجلس في بيان: إنه نتيجة للاستثناء الإنساني المعلن اليوم ، يمكن لفئات معينة من الجهات الفاعلة في المجال الإنساني، بما في ذلك برامج الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية المشاركة في خطط الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية، الدخول في معاملات مع الأفراد والكيانات المدرجة أسماؤهم في القائمة دون أي إذن مسبق، إذا كان الغرض هو تقديم المساعدة الإنسانية أو دعم الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية .وأضاف أن هذا القرار يرسل إشارة قوية إلى العاملين في المجال الإنساني والاقتصادي بأن عقوبات الاتحاد الأوروبي لا تقف في طريق تقديم المساعدات الإنسانية، وهو يدل على تصميم الاتحاد الأوروبي الثابت على تجنب العواقب السلبية غير المقصودة للعقوبات على الأنشطة الإنسانية، والأهمية المعطاة للالتزام الكامل بالقانون الدولي في سياسة العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي.// انتهى //17:13ت م0070