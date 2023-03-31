الرياض 09 رمضان 1444 هـ الموافق 31 مارس 2023 م واسكثف الدفاع المدني جهوده في العاصمة المقدسة والمدينة المنورة للمحافظة على سلامة الزوار والمعتمرين والمصلين، والتدخل السريع للتعامل مع الحالات الطارئة ونقلها إلى المراكز الإسعافية ومعالجة أي مخاطر قد تواجههم .وتعمل المديرية العامة للدفاع المدني في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة ضمن منظومة قطاعات وزارة الداخلية الخدمية والأمنية على راحة ضيوف الرحمن من الداخل والخارج خلال شهر رمضان المبارك وتسهيل أدائهم نسكهم بيسر وطمأنينة.// انتهى //17:27ت م0073