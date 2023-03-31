تبوك 09 رمضان 1444 هـ الموافق 31 مارس 2023 م واساختتم نادي تبوك الأدبي، أمس خيمته الرمضانية والتي نظمها ضمن أنشطته الأدبية والثقافية في شهر رمضان المبارك لهذا العام، بحضور عدد من المفكرين والأدباء والإعلاميبن والإعلاميات بالمنطقة.وشهدت الفعاليات، التي أقيمت على مدى خمسة أيام العديد من الأنشطة الأدبية التي أثرت المشهد الثقافي بالمنطقة، منذ اليوم الأول بمعرض ضوئي، للمصور علي بدير، ومزيج من الأنشطة تمثلت بالحوارات واللقاءات والأمسيات الأدبية، ومعرض لإصدارات النادي ومسامرات ثقافية، وندوات ودورات تثقيفية، وتعليمية في فنون كتابة النص والرواية، إضافة لتنظيم أركان للرسم الحي، وللخط العربي وعرض للتحف الأثرية والتراثية.واختتمت الفعاليات بتكريم المشاركين والإعلاميين بهذا الحراك في هذا الموسم .بدورها أشادت الهيئة الإدارية لأدبي تبوك بما شهدته الفعاليات من تفاعل في الحضور طيلة أيام برامج الخيمة الرمضانية، التي تعد مناسبة وملتقى ثقافيًا للمبدعين والمبدعات، وأسهمت أيضاً في منح شباب وشابات المنطقة، الفرصة لاكتشاف جوانب الإبداع لديهم وإطلاق قدراتهم على المشاهد المنبرية.// انتهى //17:35ت م0074