الرياض 09 رمضان 1444 هـ الموافق 31 مارس 2023 م واسيلتقي غداً على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض فريقا الهلال والخليج في لقاء مؤجل من الجولة الـ 16 من الدوري السعودي للمحترفين " دوري روشن" لكرة القدم.ويحتل الهلال المركز الرابع بـ 39 نقطة, ساعياً لتحقيق الفوز والاقتراب من فرق المقدمة, التي يبتعد عنها بفارق مواجهتين مؤجلتين, و 11 نقطة عن المتصدر الاتحاد, في المقابل يسعى الخليج لتحقيق النقاط الثلاث أو الخروج بنقطة على أقل تقدير تبعده قليلاً عن المراكز المتأخرة وخطر الهبوط, إذ يحتل المركز الـ14 بـ 17 نقطة.// انتهى //17:51ت م0078