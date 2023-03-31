الرياض 09 رمضان 1444 هـ الموافق 31 مارس 2023 م واساختتم المنتخب السعودي لكرة اليد لدرجة الناشئين (مواليد 2006)، المرحلة الثانية من برنامجه الإعدادي للمشاركة في البطولة الآسيوية لمنتخبات الناشئين المقرر إقامتها العام المقبل 2024م، وذلك بعد مشاركته في البطولة الودية الثلاثية التي أقيمت في مصر واختتمت أمس.وخاض الأخضر خلال البطولة أربع مواجهات ودية، خسر في مواجهتين أمام المنتخب المصري بنتيجة (23-43)، ونتيجة (19-40)، فيما تغلب على منتخب الجزائر في مواجهتين بنتيجة (32-22)، و(36-30).ومن المقرر أن يدشن ناشئو الأخضر المرحلة الثالثة من البرنامج الإعدادي بإقامة معسكر داخلي مفتوح، سيقام في المنطقة الشرقية يبدأ يوم الثلاثاء المقبل الموافق 04 أبريل 2023م، ويستمر لمدة أسبوعين، وبعدها سيشارك في بطولة البحر الأبيض المتوسط التي ستقام في مدينة نابل التونسية خلال الفترة من 23 إلى 30 أبريل 2023م.// انتهى //18:04ت م0080