مكة المكرمة 9 رمضان 1444 هـ الموافق 31 مارس 2023 م واساستعرضت أمانة العاصمة المقدسة أبرز المنجزات والأرقام لعدد من خدماتها التي عملت على تقديمها للمستفيدين خلال الشهر الماضي.وتمثلت نوعية الخدمات المقدمة في؛ البلاغات والعمليات، والعناية بالعملاء، ووحدة إيجاد الحلول، والخدمات الخارجية ونحوها، إلى جانب المبادرات التي تعمل عليها الأمانة مثل: مستمرون وتسهلت ومواساة، حيث بلغ عدد من تم خدمتهم 20.873 مستفيداً.من جهة أخرى ‏تكثف الأمانة‬ جولاتها الرقابية على المباسط الرمضانية، وذلك ضمن خطتها الرمضانية المعتمدة لعام ١٤٤٤هـ وللتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية وإصدار التصاريح النظاميةوأسفرت الجولات عن ضبط عدد من المباسط المخالفة، مؤكدة على الصعيد ذاته عدم مزاولة أي نشاط قبل الحصول على التراخيص النظامية وفقاً للضوابط المعتمدةودعت الأمانة للإبلاغ عن المخالفات عبر تطبيق بلدي، وذلك في سبيل تحسين المشهد الحضري والإسهام في أنسنة المدن وتحقيق برنامج جودة الحياة.// انتهى //18:06ت م0082