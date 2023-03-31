الرياض 09 رمضان 1444 هـ الموافق 31 مارس 2023 م واسحسم فريق الاتحاد لقب دوري شباب الممتاز للكرة الطائرة قبل نهاية المسابقة بجولتين وذلك بعد فوزه على الهداية بثلاثة أشواط نظيفة أمس ضمن الجولة الـ19 للمسابقة.وجاءت نتائج الأشواط 25/12 ، 25/19 ، 26/24 ، ليرفع الاتحاد رصيده إلى 45 نقطة وتبقى له مباراتان أمام الهلال والخويلدية لن تؤثر على ترتيبه.وأسفرت بقية المباريات عن فوز الخويلدية على الأهلي 3/0 والترجي على الهلال 3/2.// انتهى //18:47ت م0084