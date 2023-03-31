رياضي / طائرة الاتحاد تُحقق بطولة دوري شباب الممتاز
الجمعة 1444/9/9 هـ الموافق 2023/03/31 م واس
الرياض 09 رمضان 1444 هـ الموافق 31 مارس 2023 م واس
حسم فريق الاتحاد لقب دوري شباب الممتاز للكرة الطائرة قبل نهاية المسابقة بجولتين وذلك بعد فوزه على الهداية بثلاثة أشواط نظيفة أمس ضمن الجولة الـ19 للمسابقة.
وجاءت نتائج الأشواط 25/12 ، 25/19 ، 26/24 ، ليرفع الاتحاد رصيده إلى 45 نقطة وتبقى له مباراتان أمام الهلال والخويلدية لن تؤثر على ترتيبه.
وأسفرت بقية المباريات عن فوز الخويلدية على الأهلي 3/0 والترجي على الهلال 3/2.
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18:47ت م
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