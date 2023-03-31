المدينة المنورة 9 رمضان 1444 هـ الموافق 31 مارس 2023 م واسدشن معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعريز السديس، اليوم، الحاجز النحاسي المذهب الجديد المحيط بالمقصورة الشريفة بالمسجد النبوي.ويأتي ذلك ضمن إطار المحافظة على الهوية البصرية للمسجد النبوي حيث استُبدل الحاجز الخشبي المحيط بالمقصورة الشريفة بحاجز نحاسي مذهب .وصُنّع الحاجز الجديد من النحاس النقي ويبلغ طوله ٨٧ مترًا بارتفاع متر واحد، ويتكون من وحدات منفصلة وقطاعات نحاسية مصمتة ، كما يحتوي على قوائم بقطاع مثمن مماثلاً لقوائم دواليب المصاحف مثبتة بدعامات داخلية بالقاعدة السفلية بما يضمن ثباته في الكثافات البشرية.//انتهى//18:58ت م0085