لندن 09 رمضان 1444 هـ الموافق 31 مارس 2023 م واسأعلنت الحكومة البريطانية انضمامها إلى اتفاقية تجارية لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، كأكبر صفقة تجارية جديدة تبرمها بريطانيا منذ مغادرتها الاتحاد الأوروبي.وأوضحت الحكومة البريطانية، أن موافقتها على الاتفاقية جاء بعد مفاوضات لمدة عامين للانضمام إلى الاتفاقية الشاملة والمتقدمة للشراكة عبر المحيط الهادئ، مشيرة إلى أنه سيخفض الرسوم الجمركية على منتجات الألبان البريطانية وسلع أخرى، مما يعزز على المدى الطويل اقتصاد المملكة المتحدة بمقدار 1.8 مليار جنيه إسترليني.من جانبه ، قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك : إن الصفقة توضح الفوائد الاقتصادية الحقيقية لبريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي . مضيفاً "الانضمام إلى الكتلة التجارية "سي بي تي بي بي" يضع المملكة المتحدة في مركز مجموعة ديناميكية ومتنامية من اقتصادات المحيط الهادئ، كأول دولة جديدة وأول دولة أوروبية تنضم .// انتهى //19:47ت م0092