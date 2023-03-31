اديس ابابا 09 رمضان 1444 هـ الموافق 31 مارس 2023م واسأسقطت وزارة العدل الإثيوبية التهم الموجهة ضد قيادات مدنية وعسكرية في قيادات الجبهة الشعبية لتحرير "تيغراي"،وذلك تماشيا مع اتفاقية السلام الموقعة بين الطرفين بجنوب أفريقيا.وقالت الوزارة في بيان اليوم ، إنه تم الاتفاق على ضرورة التعامل مع الجرائم المتعلقة بالنزاع في إطار العدالة الانتقالية مع مراعاة التجارب الدولية .وأكد البيان ضرورة إسقاط التهم الموجهة ضد القادة المدنيين والعسكريين للجبهة، مشيرا إلى أنه تم التعامل مع قضاياهم في إطار العدالة الانتقالية، ومن ثم تم إسقاط التهم الجنائية التي كانت قيد التنفيذ .// انتهى //19:47ت م0093