عرعر 09 رمضان 1444 هـ الموافق 31 مارس 2023 م واسيشارك أطفال منطقة الحدود الشمالية في تهيئة وتوزيع وجبات إفطار الصائمين ضمن المبادرة المجتمعية الى أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية تحت عنوان "في شهر الخير أبشر بالخير 3 "بـمشاركة 16 جمعية خيرية بالمنطقة .ورصدت "واس" نشاط الأطفال وهو يقومون بتغليف وجبات الصائمين وتوزيعها مع ذويهم بمدينة عرعر .// انتهى //19:49ت م0094