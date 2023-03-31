المدينة المنورة 09 رمضان 1444 هـ الموافق 31 مارس 2023 م واسدشّن معالي أمين منطقة المدينة المنورة المهندس فهد بن محمد البليهشي، خدمات مركز خدمة العملاء بفرعه الجديد في سوق العالية التجاري.ويأتي المركز مواكباً لمستهدفات أمانة المنطقة في التوسّع بتقديم منظومة الخدمات البلدية الموجهة لكافة المستفيدين وتعزيز الوصولية لدى عملاء الأمانة من خلال المراكز المتعددة التي دُشّنت خلال الفترة الماضية على مستوى المدينة المنورة.وتهدف أمانة المنطقة من خلال المراكز إلى تفعيل قنوات التواصل مع المستفيدين، وتحسين تجربة العملاء، وقياس مؤشرات الرضا عن الخدمات البلدية المُقدمة لسكّان وزوار المنطقة، إضافة إلى تطوير منظومة الخدمات الالكترونية وأتمتة الاجراءات بما يترجم خطة الحوكمة المعتمدة ضمن إستراتيجية الأمانة وتحقيق متطلبات المستفيدين.وتُقدم مراكز خدمة العملاء منظومة متكاملة من الخدمات المباشرة فضلاً عن الخدمات الالكترونية والتي تشمل الاستعلام عن المعاملات والطلبات واستلام الخطابات وطلبات الاستدعاء، وحجز مواعيد تنفيذ الخدمة، والرد على جميع الاستفسارات المرتبطة بالخدمات البلدية واستعراض الفرص الاستثمارية البلدية، إلى جانب تنظيم وحجز مواعيد مقابلات مسؤولي أمانة المنطقة.وكانت الأمانة قد شرعت في تعزيز التواصل مع العملاء من خلال القنوات الالكترونية لتلقى الاستفسارات والملاحظات عبر البريد الإلكتروني (CR@amana-md.gov.sa) ‪ بالإضافة إلى تفعيل خدمة الاتصال عبر الرقم الموحد (920011940) وإطلاق حساب مركز خدمة العملاء على منصة تويتر ‪(@amana_cs‬) إلى جانب تفعيل خدمة واتساب الأعمال (00966148214187) على مدار الساعة.‬يُذكر أن مركز خدمة العملاء بسوق العالية التجاري جنوب المدينة المنورة، يُعد رابع مراكز خدمة العملاء التي دُشنت خدماتها خلال الفترة الماضية بعد فرع مركز الخدمات الحكومية الشاملة في حي العزيزية لخدمة سكان الأحياء الواقعة في غرب المدينة المنورة، بالإضافة إلى مركز الخدمات الشاملة في طريق الملك عبدالله (الدائري الثاني) شرق المدينة المنورة، إلى جانب المركز الرئيس لخدمة العملاء في نطاق مقر أمانة المنطقة.//انتهى//19:52ت م0095