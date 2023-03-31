اجتماعي / افتتاح فوانيس المخواة في نسختها الأولى
الجمعة 1444/9/9 هـ الموافق 2023/03/31 م واس
الباحة 09رمضان 1444هـ الموافق 31 مارس 2023م واس
افتتح محافظ المخواة غالب بن غلاب أبو خشيم أمس فعاليات ” فوانيس المخواة” والذي تنظمه غرفة المخواة بالشراكة مع بلدية المخواه وبحضورعدد من مديري ورؤساء الدوائر الحكومية بالمحافظة .
وتجول أبو خشيم بمقر فوانيس المخواة الذي يحتوي على العديد من الأركان منها ركن لجمعية البر الخيريه بالمخواة ، وجمعية تعاطف ، وجمعية ذي عين ، ومواقع للأسر المنتجة وفود تركات وكوفيات ، إضافة إلى مواقع رمضان في حارتنا، أيام زمان، لمة رمضان، بودكاست رحلة، شعبيات رمضان ،مسابقات متنوعة ، لعبة الكيرم، والضومنة، والفرفيرة ، وغير ذلك من الألعاب الأخرى.
وتستمر الفعاليات التي تحظى بإقبال كبير طوال شهر رمضان المبارك.
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19:56ت م
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