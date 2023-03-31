الباحة 09رمضان 1444هـ الموافق 31 مارس 2023م واسافتتح محافظ المخواة غالب بن غلاب أبو خشيم أمس فعاليات ” فوانيس المخواة” والذي تنظمه غرفة المخواة بالشراكة مع بلدية المخواه وبحضورعدد من مديري ورؤساء الدوائر الحكومية بالمحافظة .وتجول أبو خشيم بمقر فوانيس المخواة الذي يحتوي على العديد من الأركان منها ركن لجمعية البر الخيريه بالمخواة ، وجمعية تعاطف ، وجمعية ذي عين ، ومواقع للأسر المنتجة وفود تركات وكوفيات ، إضافة إلى مواقع رمضان في حارتنا، أيام زمان، لمة رمضان، بودكاست رحلة، شعبيات رمضان ،مسابقات متنوعة ، لعبة الكيرم، والضومنة، والفرفيرة ، وغير ذلك من الألعاب الأخرى.وتستمر الفعاليات التي تحظى بإقبال كبير طوال شهر رمضان المبارك.// انتهى //19:56ت م0097