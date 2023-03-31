مكة المكرمة 9 رمضان 1444 هـ الموافق 31 مارس 2023 م واسفعّلت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة بإدارة اللجان الميدانية بالإدارة العامة لشؤون هيئة المسجد الحرام، برنامج (رفق) .ويهدف البرنامج إلى زيادة الرقي في التعامل مع الزوار والمعتمرين والقاصدين للمسجد الحرام، وذلك حرصاً لإيصال الرسالة الدعوية وتعزيز أثرهما الدعوي .وأوضح مساعد مدير عام الإدارة العامة لشؤون هيئة المسجد الحرام ومدير إدارة اللجان الميدانية تركي جرادان الذبياني، أن برنامج ( رفق ) يأتي ضمن مبادرة (الهيئة صديقة القاصدين) لخدمة ضيوف الرحمن، ، وتذليل جميع الصعوبات لأدائهم مناسكهم في أجواء روحانية بكل يسر وسهولة.//انتهى//19:57ت م0098