ثقافي / هيئة المسجد الحرام "بشوؤن الحرمين" تفعّل برنامج "رفق "
الجمعة 1444/9/9 هـ الموافق 2023/03/31 م واس
مكة المكرمة 9 رمضان 1444 هـ الموافق 31 مارس 2023 م واس
فعّلت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة بإدارة اللجان الميدانية بالإدارة العامة لشؤون هيئة المسجد الحرام، برنامج (رفق) .
ويهدف البرنامج إلى زيادة الرقي في التعامل مع الزوار والمعتمرين والقاصدين للمسجد الحرام، وذلك حرصاً لإيصال الرسالة الدعوية وتعزيز أثرهما الدعوي .
وأوضح مساعد مدير عام الإدارة العامة لشؤون هيئة المسجد الحرام ومدير إدارة اللجان الميدانية تركي جرادان الذبياني، أن برنامج ( رفق ) يأتي ضمن مبادرة (الهيئة صديقة القاصدين) لخدمة ضيوف الرحمن، ، وتذليل جميع الصعوبات لأدائهم مناسكهم في أجواء روحانية بكل يسر وسهولة.
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19:57ت م
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