اجتماعي / جامعة الشمالية تنظم برامج ودورات ثقافية ورياضية رمضانية في رفحاء
الجمعة 1444/9/9 هـ الموافق 2023/03/31 م واس
رفحاء 09 رمضان 1444 هـ الموافق 31 مارس 2023 م واس
تنظم جامعة الحدود الشمالية ممثلة بعمادة شؤون الطلاب بمحافظة رفحاء دورات وبرامج ومسابقات رمضانية متنوعة تشمل الرياضية ككرة الطاولة ,و البلوت ، والبلاستيشن،بالإضافة للبرامج الثقافية ،والتطوعية،والتوعوية ،والمسابقات ،وذلك ضمن فعاليات المهرجان الرمضاني 1444هـ ،المتنوع التي تقيمة الجامعة في شهر رمضان .
وأبانت الجامعة أن الهدف من هذه الدورات والبرامج المتنوعة شغل أوقات الشباب بما يفيدهم ويكسبهم المهارات المختلفة.
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19:57ت م
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