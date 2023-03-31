رفحاء 09 رمضان 1444 هـ الموافق 31 مارس 2023 م واستنظم جامعة الحدود الشمالية ممثلة بعمادة شؤون الطلاب بمحافظة رفحاء دورات وبرامج ومسابقات رمضانية متنوعة تشمل الرياضية ككرة الطاولة ,و البلوت ، والبلاستيشن،بالإضافة للبرامج الثقافية ،والتطوعية،والتوعوية ،والمسابقات ،وذلك ضمن فعاليات المهرجان الرمضاني 1444هـ ،المتنوع التي تقيمة الجامعة في شهر رمضان .‬وأبانت الجامعة أن الهدف من هذه الدورات والبرامج المتنوعة شغل أوقات الشباب بما يفيدهم ويكسبهم المهارات المختلفة.// انتهى //19:57ت م0099