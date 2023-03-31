مكةالمكرمة 09 رمضان 1444 هـ الموافق 31 مارس 2023 م واسيمارس الكثير من أهالي العاصمة المقدسة خلال شهر رمضان المبارك رياضة المشي المفيدة صحيا وخاصة قبيل الإفطار في ظل الأجواء المناخية اللطيفة التي تشهدها مكة المكرمة هذه الأيام مما يدفع الكثير من المواطنين والمقيمين لممارسة هذه الرياضة الصحية التي تحسن صحة الجسم بوجه عام.ووثقت عدسة "واس" ممارسة عدد من المواطنين والمقيمين لرياضة المشي في ممشى زينب الهلالية بحي الشوقية الذي يبلغ طوله أكثر من 2 كم ويحتوي على عدد من الأماكن الترفيهية والجلسات العائليه والمسطحات الخضراء بمساحة ٩٠٠٠ متر مربع إضافة إلى دورات المياه واللوحات الجمالية التي تهتم بجودة الحياة.// انتهى //19:58ت م0101