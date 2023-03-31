الخرطوم 09 رمضان 1444 هـ الموافق 31 مارس 2023 م واسشارك سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي بن حسن جعفر، مساء أمس، في افتتاح برامج خيمة الصحفيين، وسط حضور صحفي وإعلامي برئاسة نقيب الصحفيين عبدالمنعم أبو إدريس، ومدير مركز الدراسات السودانية البروفيسور حيدر إبراهيم، وعدد من الإعلاميين والأدباء.وتعد خيمة الصحفيين أحد المنابر والمنتديات الإعلامية المعروفة وتناقش العديد من الموضوعات والقضايا، كما تعد ملتقى للصحفيين وأسرهم وأصدقائهم.// انتهى //21:08ت م0107