مكة المكرمة 09 رمضان 1444 هـ الموافق 31 مارس 2023 م واسفعلت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي اليوم، ركن معرض فتيات الرئاسة التطويري في وقف الملك عبدالعزيز لاستعراض الخدمات النسائية المقدمة بالمسجد الحرام.وأوضحت الرئاسة أن تفعيل الركن يأتي لتحقيق نهضة طموحة تنبع من فتيات الرئاسة، ويستهدف الوصول إلى أكبر عدد من المسلمين في كافة أنحاء العالم، من خلال مسح باركود الدليل الشامل الذي أعدته الوكالة المساعدة للتخطيط الإستراتيجي وتحقيق الجودة النسائية، الذي يوضح أبرز الخدمات وطريقة الوصول إليها ومنها: التعريف بالخريطة التفاعلية والتي تُعنى بتحديد أهم المرافق بالمسجد الحرام بعدة لغات، والتعريف بخدمات الحلقات التصحيحية المقدمة بلغات مختلفة، ومواقع ومواعيد تقديم الخدمة، وتعريفهم بمواقع تقديم خدمة الإفتاء وإجابة السائلين داخل المسجد الحرام وغيرها من الخدمات.// انتهى //21:57ت م0112