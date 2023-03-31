نجران 09 رمضان 1444 هـ الموافق 31 مارس 2023 م واسوزعت الجمعية الخيرية للخدمات الاجتماعية بمنطقة نجران 5030 وجبة إفطار صائم، خلال الأيام التسعة الأولى من شهر رمضان المبارك، بمشاركة أكثر من 20 متطوعاً.وأوضحت الجمعية أن تقديم وجبات إفطار الصائمين يومياً خلال شهر رمضان، يهدف إلى إحياء السنة، والتعاون على بذل الخير، واغتنام الشهر الفضيل بالطاعات، وكسب أجور الصائمين، كما يعد أحد المشروعات الخيرية التي تنفذها الجمعية لترسيخ مبدأ التكافل والترابط المجتمعي.// انتهى //21:58ت م0113