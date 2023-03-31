الطائف 09 رمضان 1444 هـ الموافق 31 مارس 2023 م واساستهدف مشروع بحث علمي بجامعة الطائف؛ توصل له الباحث الدكتور سامي سعيد الحارثي, دراسة الديناميكيات الغير خطية لاستقطاب خرج ليزرات "الفكسل" الدوارة عند الطول الموجي الأنسب للاتصالات ذات طول 1550 نانومتر؛ والتي تتميز عن الليزرات الأخرى من أشباه الموصلات؛ بمزايا من أهمها انخفاض تيار العتبة، واستقرار استقطاب خرج الليزر القابلة للتضمين عند ترددات عالية؛ حيث تعتبر ليزرات الانبعاث السطحي والتجويفة العمودية "الفكسل" التقليدية أحد أهم أنواع ليزرات أشباه الموصلات ومن أكثرها كفاءة نظراً لصغر أحجامها ورخص أثمانها واستهلاكها لقدر ضئيل من الطاقة.كما تتميز هذه الليزرات بقدرتها على توليد ذبذبات عالية التردد وديناميكيات غير خطية في حالتها المنفردة كظاهرة "الفوضى"؛ فيما تركز الدراسة على استغلال هذه الخصائص إضافة إلى خصائص "الفكسل" المشهورة في مجال الاتصالات والتطبيقات الأخرى كتخزين ومعالجة البيانات، بالإضافة إلى تقنية الاتصالات عن طريق الألياف البصرية، والتي توفر سرعات عالية جداً لنقل البيانات.وتتحول أيضاً هذه الليزرات إذا تم ضخها بشعاع ليزري مستقطب دائرياً فإنها تتحول إلى فصيلة الإلكترونيات الدوارة، ويمكن عندئذ تسميتها بفكسلات البرم "الدوارة"، وتضاف لها مميزات جديدة ذات أهمية تطبيقية بالغة؛ إلى جانب أنها تتيح إمكانيات عالية تتغلب على القيود الموجودة في ليزرات "الفكسل" التقليدية المبنية على الشحنة، وتكمن هذه الإمكانيات في الغزل العالي السرعة وديناميكيات الإسقطاب المتعددة القابلة للتحكم؛ والتي قد تكون أسرع بكثير من ديناميكيات شدة الإضاءة في الليزرات التقليدية.// انتهى //22:46ت م0117