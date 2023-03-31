ميامي 09 رمضان 1444 هـ الموافق 31 مارس 2023 م واساختتم الصندوق الثقافي مشاركته في قمة "الأولوية" التي أقيمت مؤخرًا في مدينة ميامي الأمريكية، وتواجد فيها بصفته الشريك الإستراتيجي لمؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار، التي نظمت الفعالية ضمن سلسلة مؤتمرات تستهدف مناقشة أهم التحديات العالمية وإيجاد الحلول لها لخلق الأثر الإيجابي على الإنسانية.وجاءت مشاركة الصندوق في قمة ميامي بهدف تسلّيط الضوء على دور الصندوق في دعم القطاع الثقافي وتمكينه، والتعريف بأهمية الاستثمار في القطاعات الثقافية، ودور المستثمرين التكاملي بجانب الدعم الحكومي لتمكين المشهد الثقافي في المملكة العربية السعودية، وأثر الاستثمار المستمر والفعّال في تحسين جودة الحياة ودعم النمو الاقتصادي.وضمن فعاليات القمة شاركت الرئيس التنفيذي للإستراتيجية وتطوير الأعمال في الصندوق الثقافي نجلاء النمير في جلسة نقاشية بعنوان "إلهام المواهب عن طريق الاستثمار" سلطت فيها الضوء على المزايا المختلفة التي تتميز بها المملكة، بجانب التنوع الثقافي، والمواهب الشابة القادرة على الإبداع، مثمنة الدعم الحكومي الكبير الذي يحظى به القطاع الثقافي، وغيرها من الإمكانات التي جعلت من المملكة دولة جاذبة للاستثمار في القطاعات الثقافية والترفيهيه.كما تم تسليط الضوء على جهود المملكة لزيادة الأنشطة الترفيهيه والثقافية بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.وأشارت النمير خلال جلسة النقاش، إلى إطلاق برنامج تمويل قطاع الأفلام والذي جاء امتدادًا للجهود الرامية لتطوير قطاع الأفلام وجعْل المملكة مركزًا رئيسًا لصناعة الأفلام في المنطقة، وبما يسهم في تحقيق النمو الاجتماعي والاقتصادي والثقافي.وتناولت النمير خلال الجلسة دور الصندوق كجهة معنية بخلق بيئة تحفّز الإبداع وتمكّن صنّاع الثقافة من النمو في مجالاتهم، مشيرةً في هذا الجانب لشراكات الصندوق مع الجهات الأخرى ودوره في تعزيز إسهامالقطاعين الخاص وغير الربحي، وأثر هذه التحالفات والشراكات في خلق منظومة ثقافية إبداعية متنامية.يُذكر أن شراكة الصندوق الإستراتيجية لمؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار بدأت في العام الماضي وتضمنت المشاركة في سلسلة من المؤتمرات التي استهدفت بناء منصة تُحفز الحوار العالمي حول أهمية الاستثمار في الإنسانية.// انتهى //23:06ت م0121