نواكشوط 09 رمضان 1444 هـ الموافق 31 مارس 2023 م واسوزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 15 طناً من السلال الغذائية في مقاطعة تيارت بجمهورية موريتانيا، استفاد منها 1.800 فرد، وذلك ضمن مشروع سلة إطعام بجمهورية موريتانيا للعام 2023م.ويأتي ذلك ضمن المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة لتوفير الأمن الغذائي للشعوب والدول المحتاجة في أنحاء العالم.// انتهى //23:07ت م0122