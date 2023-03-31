دوشنبه 09 رمضان 1444 هـ الموافق 31 مارس 2023 م واسدشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس مشروع توزيع 9.901 حقيبة إيوائية عاجلة للمتضررين من الانهيارات الثلجية في جمهورية طاجيكستان، يستفيد منها 49.505 أفراد، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى طاجيكستان وليد بن عبد الرحمن الرشيدان.وأشاد السفير وليد الرشيدان بجهود مركز الملك سلمان للإغاثة المتواصلة لدعم الفئات المحتاجة والمتضررة في طاجكستان، مشيداً بالدور الإنساني الملموس الذي تضطلع به المملكة لخدمة المحتاجين في أنحاء العالم.يذكر أن فريق من المركز قام مؤخراً بزيارة تفقدية للمناطق المتضررة من العاصفة الثلجية التي شهدتها جمهورية طاجكستان ونتج عنها مصرع العشرات وإصابة آخرين وتدمير عدد من المنازل والطرق وترك مئات الأسر منازلها جراء الانهيارات الثلجية.وتأتي هذه الجهود في إطار حرص المملكة العربية السعودية من خلال ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة لتقديم الدعم الإغاثي الطارئ لجميع الدول المتضررة.// انتهى //23:08ت م0123