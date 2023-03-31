تعز 09 رمضان 1444 هـ الموافق 31 مارس 2023 م واسقدم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة (IOM) الدعم الإيوائي لأكثر من 600 نازح يمني في جنوب محافظة تعز لتحسين ظروفهم المعيشية.وجرى تزويد النازحين بالمواد اللازمة لبناء مآويهم أو إعادة تأهيلها لتكون أقوى وأكثر استدامة، إلى جانب تقديم المواد الأساسية الأخرى كالبطانيات والفرش، والألواح الشمسية، وخزانات المياه.ويأتي ذلك ضمن الجهود الإنسانية والإغاثية التي تقوم بها المملكة ممثلة بذرعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة للوقوف إلى جانب الشعب اليمني وتخفيف معاناته جراء الأزمة الإنسانية الراهنة.// انتهى //23:14ت م0125