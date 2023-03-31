الجزائر 09 رمضان 1444 هـ الموافق 31 مارس 2023 م واسأوقف الجيش وحرس الحدود البحري الجزائريين خلال الأسبوع 1210 شخصاً بين مهربين ومهاجرين في عمليات متفرقة بمدن الجزائر.وأوضحت وزارة الدفاع الجزائرية -في بيان- أن وحداتها بمدن تمنراست وبرج باجي مختار وأن قزام أوقفت 105 مهرباً، وصودر منهم 33 مركبة و84 مولداً كهربائياً و46 مطرقة ضغط وجهازي كشف عن المعادن و2 طن من خليط خام الذهب والحجارة، إضافة إلى كميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب، وكميات ضخمة من المواد الغذائية الموجهة للتهريب.وأشارت إلى أن وحدات من الجيش قبضت على 5 عناصر دعم للجماعات الإرهابية في عمليات منفصلة عبر التراب الجزائري، فيما تم كشف وتدمير مخبأ للجماعات الإرهابية يحتوي على 5 قنابل خلال عملية بحث وتمشيط بمدينة تيزي وزو.من جهة أخرى، أوقفت وحدات من حرس الحدود البحري 1105 مهاجراً غير شرعي من جنسيات مختلفة بينهم 177 مهاجراً على متن قوارب تقليدية الصنع وهم في طريقهم إلى الضفة الأخرى من البحر الأبيض المتوسط.// انتهى //23:15ت م0126