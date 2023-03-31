بريتوريا 09 رمضان 1444 هـ الموافق 31 مارس 2023 م واسوزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 13 طناً و 848 كيلو غراماً من السلال الغذائية في مدينة لنيسيا بمحافظة خوتنج بجمهورية جنوب أفريقيا، استفاد منها 2.400 فرد بواقع 400 أسرة .ويأتي ذلك في إطار مشروع سلة إطعام للعام 2023م لتدعيم الأمن الغذائي في جمهورية جنوب أفريقيا// انتهى //23:15ت م0127