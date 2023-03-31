اجتماعي / مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع أكثر من 13 طناً من السلال الغذائية في مدينة لنيسيا بجمهورية جنوب أفريقيا
الجمعة 1444/9/9 هـ الموافق 2023/03/31 م واس
بريتوريا 09 رمضان 1444 هـ الموافق 31 مارس 2023 م واس
وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 13 طناً و 848 كيلو غراماً من السلال الغذائية في مدينة لنيسيا بمحافظة خوتنج بجمهورية جنوب أفريقيا، استفاد منها 2.400 فرد بواقع 400 أسرة .
ويأتي ذلك في إطار مشروع سلة إطعام للعام 2023م لتدعيم الأمن الغذائي في جمهورية جنوب أفريقيا
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23:15ت م
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