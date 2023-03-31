لندن 09 رمضان 1444 هـ الموافق 31 مارس 2023 م واسسجلت منطقة اليورو تراجع في التضخم وصل لأدنى مستوى له منذ أكثر من سنة، فيما ارتفع معدل التضخم الرئيس لمستوى قياسي جديد، بفضل انخفاض أسعار الطاقة.وسجلت أسعار المستهلك ارتفاعاً بنسبة 6.9% على أساس سنوي في مارس، مقارنة بارتفاعها بنسبة 8.5% في فبراير؛ وذلك وفق ما جاء في تقدير مبدئي نشرته هيئة الإحصاءات الأوروبية "يوروستات" اليوم، حيث يتوقع أن ترتفع الأسعار بنسبة 7.1%، وهو أضعف معدل تضخم منذ فبراير العام الماضي.وشهد معدل التضخم الرئيسي ارتفاعاً ملحوظاً ليصل إلى 5.7% في مارس، وذلك وفق التوقعات مقارنة بـ 5.6% الشهر الماضي، حيث تشير التوقعات إلى احتمال بقاء معدل التضخم الرئيسي أكثر استقراراً مما كان مأمولا، وذلك يعود إلى استمرار البنك المركزي الأوروبي في رفع الفائدة على المدى القريب.// انتهى //23:27ت م0128