تيرانا 09 رمضان 1444 هـ الموافق 31 مارس 2023 م واسوزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 4 أطنان و 120 كيلو غراماً من السلال الغذائية للأسر الأكثر احتياجاً بمحافظة كوكس في ألبانيا، استفاد منها 360 فرداً، وذلك ضمن مشروع سلة إطعام في جمهورية ألبانيا لعام 2023م.ويأتي ذلك ضمن المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة للدول المحتاجة حول العالم خلال شهر رمضان المبارك.// انتهى //23:28ت م0129