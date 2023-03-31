جاكرتا 09 رمضان 1444 هـ الموافق 31 مارس 2023 م واسوزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 3 أطنان و483 كيلو غراماً من السلال الغذائية الرمضانية في مدينة ليباك بمقاطعة بنتن في جمهورية إندونيسيا، استفاد منها 40 أسرة بواقع 155 فرداً، وذلك ضمن مشروع سلة إطعام لجمهورية إندونيسيا لعام 2023م.ويأتي ذلك ضمن مشروع توزيع السلال الغذائية الرمضانية الذي يهدف إلى توزيع 6.687 سلة غذائية رمضانية، يستفيد منها 33.435 فرداً في مناطق جاكرتا، وجاوة الغربية، وبنتن، وجاوة الوسطى.// انتهى //23:29ت م0130