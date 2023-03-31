مكة المكرمة 9 رمضان 1444 هـ الموافق 31 مارس 2023 م واسوفرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة في الإدارة العامة لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة؛ بوكالة الخدمات الاجتماعية والتطوعية والإنسانية؛ خدمة ترجمة خطبة الجمعة بلغة الإشارة لذوي الإعاقة السمعية، وذلك ضمن مبادرة "إشارة" والتي يتم تقديمها في المصلى المخصص للأشخاص ذوي الإعاقة بالدور الأول بتوسعة الملك فهد بالمسجد الحرام.وأوضح الوكيل المساعد للشؤون الاجتماعية والإنسانية عمر بن سليمان المحمادي، على إستمرارية العمل لتقديم أفضل وأرقى الخدمات الاجتماعية والتطوعية والإنسانية لقاصدي الحرمين الشريفين وللفئة الغالية الأشخاص ذوي الإعاقة وإثراء تجربتهم، والاحتفاء بهم وتهيئة المواقع المخصصة لهم، وذلك وفق منظومة متكاملة من الخدمات الميدانية، وبتعاون وتظافر الجهود لتحقيق رؤية الرئاسة التطويرية (2024) المنبثقة من رؤية المملكة الطموحة (2030)وأشار أن ذلك يأتي ضمن حملة الرئاسة "خدمة معتمرينا شرفًا لمنسوبينا" تحت شعار "من الوصول إلى الحصول" وللتميز في تقديم العمل الإنساني والاجتماعي في تقديم أفضل الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة بالمسجد الحرام، وتحقيق أعلى معايير الجودة والتميز في الخدمات المقدمة وفق تطلعات القيادة الرشيدة -أيداها الله- في خدمة ضيوف الرحمن في الحرمين الشريفين.// انتهى //23:43ت م0131