دافور 09 رمضان 1444 هـ الموافق 31 مارس 2023 م واسوزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 14 طنًا و790 كيلو غرامًا من السلال الغذائية في محلية الجنينة بولاية غرب دافور في جمهورية السودان، استفاد منها 3.264 فردًا.ويأتي ذلك ضمن مشروع سلة إطعام الذي يهدف إلى توزيع 32.850 سلة غذائية رمضانية، يستفيد منها 197.100 فرد، في ولايات الخرطوم، وشمال كردفان، ووسط كردفان، وغرب دارفور، والنيل الأزرق، وجنوب دارفور، والبحر الأحمر.// انتهى //23:44ت م0132