دكا 09 رمضان 1444 هـ الموافق 31 مارس 2023 م واسوزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 24 طناً من السلال الغذائية في مناطق نوابارا و إسلام بور وجمال بور بجمهورية بنغلاديش، استفاد منها 6.000 فرد بواقع 1.000 أسرة، وذلك ضمن مشروع سلة إطعام في بنجلاديش للعام 2023م.ويأتي ذلك ضمن المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة للدول المحتاجة حول العالم خلال شهر رمضان المبارك.// انتهى //23:48ت م0133