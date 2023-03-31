القدس المحتلة 10 رمضان 1444 هـ الموافق 01 أبريل 2023 م واساقتحمت قوات الاحتلال مساء اليوم، المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، واعتدت على المصلين والمعتكفين، لإجبارهم على الخروج من باحاته.وقالت مصادر فلسطينية: إن عملية الاقتحام رافقها إطلاق نار على شاب فلسطيني قرب باب السلسلة، أحد أبواب الأقصى، مما أدى إلى إصابته بجروح.وأفاد مركز معلومات وادي حلوة أن إطلاق نار سمع في باحات الأقصى، بعد اقتحامه من قبل قوات الاحتلال التي تواصل الانتشار المكثف في شوارع البلدة القديمة بالقدس.في السياق ذاته، أفاد تقرير فلسطيني أن 3514 مستوطناً اقتحموا المسجد الأقصى المبارك خلال الشهر الجاري، وأن قوات الاحتلال نفّذت خلال هذا الشهر 12 عملية هدم في القدس المحتلة.// انتهى //00:48ت م0002