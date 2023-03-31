تبوك 10 رمضان 1444 هـ الموافق 01 أبريل 2023 م واستغلَّب فريق الاتحاد لكرة السلة على مستضيفه فريق ضباء من منطقة تبوك بنتيجة 69 - 65 نقطة, في اللقاء الذي جمعهما مساء أمس الجمعة، على الصالة الرياضة بمدينة الملك خالد الرياضة بتبوك، ضمن منافسات الجولة (22) للدوري الممتاز لكرة السلة.وكان الشوط الأول لصالح فريق الاتحاد بفارق كبير وبنتيجة 22 - 8 ، وبالرغم من تقدم نادي ضباء في الشوط الثاني والثالث والرابع بنتيجة 15 - 14 و 26 - 19 و 16 - 14 نقطة، إلا أن اللقاء انتهى لصالح نادي الاتحاد.فيما جاء أفضل مسجل للقاء لاعب فريق نادي الاتحاد عبدالله مسلم بـ 21 نقطة، ويليه لاعب فريق ضباء جوليو كيوتي بـ 19 نقطة.// انتهى //00:55ت م0003