القاهرة 10 رمضان 1444 هـ الموافق 01 أبريل 2023 م واسحقق فريق الزمالك المصري فوزاً معنوياً على المريخ السوداني بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في المباراة التي جمعتهما، اليوم على إستاد القاهرة الدولي، في الجولة الأخيرة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.وكان الزمالك قد ودع دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا من الجولة الماضية، وأصبح ترتيب المجموعة الرابعة في المقدمة، الترجي التونسي برصيد 10 نقاط، وفي المركز الثاني شباب بلوزداد برصيد 9 نقاط، وفي المركز الثالث الزمالك برصيد 7 نقاط، والمريخ السوداني في المركز الأخير برصيد 5 نقاط.// انتهى //01:23ت م0006