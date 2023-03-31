مكة المكرمة 10 رمضان 1444 هـ الموافق 01 أبريل 2023 م واسفعّلت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة بالإدارة العامة للغات والترجمة النسائية بالوكالة المساعدة للغات والترجمة النسائية "المنصة التفاعلية باللغات" في موسمها الثاني، وذلك تعزيزًا لقيم الشهر الفضيل لقاصدات بيت الله الحرام.وأبانت مديرة الإدارة العامة للغات والترجمة النسائية شذى بنت عبدالمنعم الأنصاري، أن المنصة تحتوي على القرآن الكريم، وإمساكية شهر رمضان، وكتيب صِفة العمرة المكتبة الرقمية وأهم أرقام التواصل والمترجمة بعدة لغات والمتمثلة في (الإنجليزية - الأوردية -الفرنسية - الصينية - لغة الملايو) بالتعاون مع الإدارة العامة للغات والترجمة "للرجال".// انتهى //01:46ت م0007