الدمام 10 رمضان 1444 هـ الموافق 01 أبريل 2023 م واستصدر فرق النور سلم ترتيب بطولة الأمير فيصل بن فهد لأندية الدوري الممتاز لكرة اليد للموسم الرياضي 2022 - 2023م، برصيد 26 نقطة، وبفارق المواجهات المباشرة عن فريقا مضر والخليج اللذان يمتلكان نفس الرصيد، وذلك بعد ختام مواجهات الجولة الخامسة عشر أمس.وتغلب الخليج على مستضيفه بصالته في مكة المكرمة فريق الوحدة بنتيجة (27-30)، وحقق مضر انتصاراً عريضاً على المحيط بنتيجة (14-39)، وفاز النور على الصفا بنتيجة (32 - 28).وفي المواجهات التي أقيمت أمس الأول، كسب الأهلي نظيره القارة بنتيجة (31 - 22)، وحقق الزلفي الفوز على الابتسام بنتيجة (24-27)، وحقق الهدى انتصاره على الترجي بفارق هدف وحيد بنتيجة (29 - 28).وتتشارك فرق النور ومضر والخليج صدارة الترتيب برصيد 26 نقطة لكلً منهم، يتبعهما فريقا الهدى الصفا في المركزين الرابع والخامس برصيد 20 نقطة، وبعدهم الأهلي سادساً برصيد 18 نقطة، ثم الوحدة سابعاً برصيد 14 نقطة، ويحل الترجي ثامناً برصيد 11 نقطة، ثم الزلفي تاسعاً برصيد 7 نقاط، والقارة عاشراً برصيد 6 نقاط، ثم الابتسام في المركز الحادي عشر برصيد 4 نقاط، ويقع المحيط في الترتيب الثاني عشر والأخير بنقطتين.// انتهى //02:13ت م0011