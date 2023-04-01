نيامي 10 رمضان 1444 هـ الموافق 01 أبريل 2023 م واستعهد رئيس البنك الدولي دافيد مالباس بدعم جهود النيجر، في محاربة الإرهاب، وتعزيز التنمية.وأكد مالباس في تصريح له خلال زيارته إلى النيجر، في إطار جولة أفريقية، على ضرورة زيادة قدرة جيوش الدول التي تعاني من الإرهاب للتصدي والقضاء عليه ، مشددًا على أهمية الأمن من أجل بناء التنمية ورفع مستوى التعليم في المنطقة.جدير بالذكر أن النيجر تواجه منذ سنوات تحديات أمنية كبيرة، تتعلق بهجمات لجماعات مسلحة إرهابية، إضافة إلى تحديات مرتبطة بالتغير المناخي.// انتهى //02:31ت م0012