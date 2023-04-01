مكة المكرمة 10 رمضان 1444 هـ الموافق 01 أبريل 2023 م واسأشاد معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس, بجهود رجال الكشافة في خدمة قاصدي الحرمين الشريفين.وأضاف معاليه أن ما يقوم به فريق الكشافة من أعمال إنسانية داخل المسجد الحرام لشرف عظيم ومثال يحتذى به، حيث أنهم جمعوا ما بين شرف المكان بالمسجد الحرام وشرف الزمان في شهر رمضان المبارك.وقدم الشيخ الدكتور السديس الشكر والتقدير لفريق الكشافة الذين يساهمون في خدمة ضيوف الرحمن، داعياً الله - عز وجل - أن يبارك فيهم وأن يجعل ما يبذلونه من جهود في موازين أعمالهم الصالحة.// انتهى //02:42ت م0013