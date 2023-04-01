جدة 10 رمضان 1444 هـ الموافق 01 أبريل 2023 م واساحتفت الجمعية السعودية للتربية الخاصة "جستر جدة" مساء أمس، باليوم العالمي للتوحد ضمن الفعاليات التي تنظمها في خيمتها الرمضانية.وتضمنت الفعالية مشاركة 14 مركزاً استشارياً متخصصاً في التربية الخاصة، إضافة إلى جلسات حوارية ناقشت العديد من الموضوعات ذات العلاقة منها: اضطراب طيف التوحد، واضطرابات النوم، والإعاقة الحركية، والإعاقة الذهنية.وأكد رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للتربية الخاصة أن "جستر" لا تألو جهدًا في تنفيذ البرامج النوعية التي تخدم المجتمع خاصة فيما يتعلق بالتربية الخاصة؛ مبينًا أن الجمعية تزخر بالكفاءات البشرية المؤهلة لتنفيذ خطط الجمعية وفق الأطر التي وُضعت لها.من جهته أوضح المدير التنفيذي في الجمعية السعودية للتربية الخاصة "جستر جدة" أن فعاليات الخيمة في هذه النسخة اشتملت على مشاركة عدد كبير من المراكز المتخصصة في التربية الخاصة حيث قدم 14 مركزاً, الخدمات الاستشارية لزوار الخيمة الرمضانية، مبيناً أن فعاليات الخيمة لاقت استحسان الزوار والمشاركين نظير البرامج النوعية المقدمة التي تخدم المهتمين بهذا الجانب.// انتهى //02:52ت م0014