القاهرة 10 رمضان 1444 هـ الموافق 01 أبريل 2023 م واسحقق فريق غزل المحلة فوزاً ثميناً على ضيفه الاتحاد السكندري بهدفين نظيفين في المباراة، التي جمعتهما على استاد غزل المحلة، في إطار الجولة 22 من بطولة الدوري المصري لكرة القدم.ورفع الفوز رصيد غزل المحلة إلى 30 نقطة ليرتقي للمركز السابع، بينما تجمد رصيد الاتحاد السكندري عند 36 نقطة في المركز الرابع.وفي منافسات الجولة ذاتها تعادل فاركو مع ضيفه أسوان بدون أهداف ليرفع رصيده إلى 28 نقطة في المركز الثامن, بينما أصبح رصيد أسوان 26 نقطة في المركز الثاني عشر.// انتهى //02:52ت م0015