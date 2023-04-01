الرياض 10 رمضان 1444 هـ الموافق 01 أبريل 2023 م واسحقق فريق الأهلي بطولة الدوري السعودي الممتاز لكرة السلة للمرة الأولى في تاريخه بفوزه على الأنصار بنتيجة ( 95 - 75 ) في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الجمعة على صالة مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الرياضية بالمدينة المنورة في الجولة الأخيرة من المسابقة.وتوج رئيس الاتحاد السعودي لكرة السلة الدكتور غسان طاشكندي عقب المباراة وبحضور مدير فرع وزارة الرياضة بمنطقة المدينة المنورة حاتم بن يوسف أبو سلامة فريق الأهلي بكأس البطولة والميداليات الذهبية، فيما حل النصر ثانياً بفوزه ( 98 - 85 ) على الفتح الذي حل ثالثاً.وفي بقية لقاءات الجولة الأخيرة تغلب الهلال على أحد ( 100 - 91 ) ، وفاز الاتحاد على ضباء ( 69 - 65 ), وكسب التعاون نظيره الوحدة ( 97 - 69 )، وتغلب العدالة على السلام ( 87 - 63 ).وبذلك يهبط كل من الانصار والعدالة إلى دوري الدرجة الأولى.// انتهى //04:33ت م0018