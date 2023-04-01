الرياض 10 رمضان 1444 هـ الموافق 01 أبريل 2023 م واسيلعب الملاكم السعودي المحترف زياد المعيوف في حدث الملاكمة الضخم، اليوم السبت في لندن، في واحدة من النزالات الافتتاحية للحدث الرئيسية، الذي يجمع بطل العالم السابق للوزن الثقيل أنتوني جوشوا بخصمه جيرماين فرانكلن، على حلبة O2 أرينا.ويخوض المعيوف نزاله مع البلغاري جورجي فيلشكوف، بعد مشاركته المميزة في نزال البحر الأحمر الذي أقيم بجدة مؤخراً، وفاز فيه بالضربة التقنية القاضية على منافسه المكسيكي جوزيه ألاتور، ليتوج بطلاً للجولة السادسة، التي أقيمت ضمن 10 نزالات ثانوية، سبقت نزال البحر الأحمر التاريخي.ويعد نزال زياد المعيوف في هذا الحدث فرصةً كبيرةً جداً لملاكم سعودي، سيكون الأول خليجياً وعربياً ليخوض نزالاً احترافياً بهذا المستوى، وفي ملعب بمكانة O2 أرينا، بعد أن كان قد شارك أيضاً في نزال الحقيقة، وكسب خصمه الملاكم رونالد مارتينيز بإجماع الحكام، إذ يحظى الملاكم السعودي بدعم من شركة تحدي المهارة بقيادة صاحب السمو الأمير خالد بن عبدالعزيز، باعتبارها الشركة المسوقة للاعب في هذه النزالات المهمة، وبمتابعة واهتمام وزارة الرياضة، والاتحاد السعودي للملاكمة.من جهته قال سمو الأمير خالد بن عبدالعزيز مؤسس ورئيس شركة تحدي المهارة الرياضية : "حان الوقت للشباب السعودي ليدخلوا ساحة الملاكمة العالمية، ويستعرضوا مواهبهم أمام العالم بأسره، ليتعرف الجميع على مهارات شبابنا ومتابعتهم".// انتهى //06:32ت م0021