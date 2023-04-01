القدس المحتلة 10 رمضان 1444 هـ الموافق 01 أبريل 2023 م واساستشهد شاب فلسطيني فجر اليوم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب باب السلسلة أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة.وأكدت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال أطلقت نيرانها على شاب فلسطيني قرب باب السلسلة مما أدى إلى استشهاده، مبينةً أن الشهيد هو خالد العصيبي 26 عاماً من قرية حورة في النقب المحتل عام 1948، وعقب استشهاده أغلقت قوات الاحتلال البلدة القديمة في القدس بشكل كامل، ترافق مع ذلك اقتحام الأقصى والاعتداء على المعتكفين بداخله ومحاولة إخراجهم بالقوة وانتشار مكثف لقوات الاحتلال على أبواب الأقصى.و أفاد مركز معلومات وادي حلوة في القدس في بيان أن مواجهات اندلعت في أحياء البلدة القديمة في القدس المحتلة عقب استشهاد الشاب الفلسطيني، تخلل ذلك اعتقالات نفذتها قوات الاحتلال في صفوف الفلسطينيين.// انتهى //07:02ت م0022