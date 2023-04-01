واشنطن 10 رمضان 1444 هـ الموافق 01 أبريل 2023 م واسأصيب ما لا يقل 600 شخص جراء إعصار شديد ضرب بلدة ليتل روك بولاية أركنساس جنوبي الولايات المتحدة الأمريكية.وأوضح عمدة البلدة فرانك سكوت أنه طلب من حاكمة الولاية سارة هوكابي ساندرز المساعدة من الحرس الوطني الأمريكي، مضيفا أن حجم الخسائر المادية التي خلّفها الإعصار ما تزال غير معروفة حتى الآن.ويعد الإعصار جزءا من حالة الطقس العنيفة التي ضربت جنوب الولايات المتحدة وامتدت إلى منطقة البحيرات العظمى في الشمال، بينما أعلنت خدمة الأرصاد الجوية الوطنية عن زيادة خطر الإعصار في المنطقة.// انتهى //08:40ت م0024