واغادوغو 10 رمضان 1444 هـ الموافق 01 أبريل 2023 م واسلقي ستة أشخاص وحوالي 30 مسلحا مصرعهم بهجوم مسلح شهدته إحدى القرى الواقعة في شمال بوركينا فاسو.وقالت السلطات الإقليمية في مقاطعة ياتينغا في بيان :" إن قرية كوسوكا تعرضت لهجوم نفذته مجموعة مسلحة، مما أسفر عن مقتل ستة أشخاص بينهم أربعة متطوعين لمساعدة الجيش، لافتة النظر إلى أن طائرات عسكرية تعقبت المهاجمين خلال فرارهم من موقع الاشتباكات، وقتلت منهم ما لا يقل عن ثلاثين عنصرا".وأضافت أن القوات البرية استعادت بعد ذلك وسائل لوجستية مهمة وأسلحة، مشيرة إلى أن هذا الهجوم جاء بعد يوم واحد من تفكيك قاعدة كبيرة لمجموعات مسلحة في مانغودار القريبة من الحدود مع كوت ديفوار، وعقب تصفية العديد من عناصرها.// انتهى //09:09ت م0025