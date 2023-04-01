القاهرة 10 رمضان 1444 هـ الموافق 01 أبريل 2023 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم تأكيد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أن الشعب المصري يقدر الجهود والتضحيات التي يقدمها أبطال القوات المسلحة دفاعًا عن أمن بلاده وسلامتها، موضحًا أن رجال القوات المسلحة يمثلون امتدادًا لجيل أكتوبر في تأدية واجبهم من أجل الحفاظ على أمن الوطن وصون مقدساته وتعزيز مسيرته نحو مزيد من الاستقرار والتقدم.وعرجت على المباحثات التي أجرتها وزيرة التعاون الدولي المصرية الدكتورة رانيا المشاط مع نائب المفوض الأوروبي للجوار وسياسات التوسع بالمفوضية الأوروبية جيرت كان كومبان، وتناولت توسيع نطاق الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي.وتناقلت إدانة وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية الاعتداء الآثم والهمجي الذي ارتكبته قوات الاحتلال الإسرائيلي على ملعب الشهيد فيصل الحسيني، مما أدى لترويع اللاعبين والجمهور بمن فيهم الأطفال ووقوع عدد من الإصابات في صفوفهم.ونشرت صحف مصر دعوة منظمة اليونسكو دول العالم إلى تطبيق توصياتها الصادرة في عام ٢٠٢١ لتنظيم الذكاء الاصطناعي، وكذا التحذير من مخاطر كبيرة على البشرية بسبب الذكاء الاصطناعي.// انتهى //09:15ت م0026